وكان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس على اتفاق أعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، تنفق "إيني" و"ثروة" 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات، بما يشمل حفر بئر استكشافية في المرحلة الأولى، وبئر أخرى في المرحلة الثانية.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، الذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح امتيازات جديدة في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الحالي.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة لتنشيط أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات مع أي من دول الجوار.