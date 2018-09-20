وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش صعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة، إلى 79.66 دولار للبرميل، بعدما زاد 0.5 بالمئة الأربعاء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 71.72 دولار للبرميل، بعدما قفز بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمعدل أكبر من المتوقع بفعل طلب قوي في غير موسمه.

وكشفت بيانات الإدارة أن المخزونات تراجعت 2.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.7 مليون برميل.

وتجتمع أوبك ومنتجون مستقلون، منهم روسيا، الأحد، في الجزائر لمناقشة كيفية توزيع زيادات الإمدادات داخل الحصص المخصصة، لكل منهم لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية.

وأبلغت مصادر من "أوبك" وكالة رويترز أنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراء فوري، وأن المنتجين سيناقشون كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها سابقا.