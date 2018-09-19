وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1202.32 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة، إلى 1207 دولارات للأوقية.

وانزلقت الولايات المتحدة والصين أكثر في نزاعهما التجاري بعد أن أضافت بكين منتجات أميركية قيمتها 60 مليار دولار إلى قائمة رسومها الجمركية على الواردات، ردا على رسوم يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني:"القرار الأميركي بفرض رسوم عشرة بالمئة - بدلا من 25 بالمئة (كما كان متوقعا) - شجع المستثمرين من حيث أنه قد يكون هناك أمل في تسوية تجارية ما في المستقبل".

وتراجعت أسعار النفط حوالي 12 بالمئة منذ أبريل، متأثرة باحتدام النزاع التجاري الأميركي والصيني، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.18 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 814.49 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 عند 820.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتقدم البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1011.75 دولار، بعد أن سجل أقوى سعر له منذ 14 يونيو عند 1015.50 دولار للأوقية.