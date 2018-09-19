وأضاف لي في المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين بالصين إنه لا يمكن وقف اتجاه العولمة، رغم وجود عيوب في هذا المسار، وأنه يجب أيضا الحفاظ على المبادئ الأساسية للتجارة الحرة.

واشتدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، الثلاثاء، بعدما أضافت بكين منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار إلى قائمتها للرسوم الجمركية، ردا على الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وتبادل فرض الرسوم بين الجانبين أحدث تصعيد في النزاع التجاري المتفاقم بين أكبر اقتصادين في العالم.