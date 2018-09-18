وردت بكين بفرض رسوم جديدة على سلع أميركية قيمتها 60 مليار دولار، عقب مرور أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 10 بالمائة على واردات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار.

وبعد أن تجاهل المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الإجراء الأميركي في التعاملات الصباحية، هبط إلى أدنى مستوى له في الجلسة، بعد رد الصين لينخفض 0.2 بالمائة، بينما تراجع المؤشر "ستوكس 50" للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمائة.

لكن سرعان ما تعافى المؤشران، مع اتضاح أن مستوى الرسوم التي أعلنتها الصين جاء أقل من المتوقع في السابق.

وأغلق المؤشر "ستوكس 50" مرتفعا 0.3 بالمائة، بينما زاد المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة.

وكان الرابح الأكبر سهم "شيبستد" النرويجية، الذي قفز 9.1 بالمائة بعدما قالت الشركة إنها ستفصل أنشطة الإعلانات المبوبة على الإنترنت.

وقفز سهم "باندورا" الدنماركية بنسبة 10 بالمائة، وأنهى اليوم على ارتفاع نسبته 6.8 بالمائة بعد تقرير إعلامي يفيد بأن صناديق استثمار مباشر تدرس عرض استحواذ محتمل.

وصعد سهم "كلاريانت" السويسرية للكيماويات 8 بالمائة، بعدما أعلنت الشركة أنها ستدمج نشاطها للمواد عالية الأداء مع ذلك التابع لمساهمها الرئيسي الجديد، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، من أجل التركيز على الكيماويات المتخصصة عالية القيمة.

وكان سهم "زالاندو"، أكبر شركة متخصصة في بيع الملابس بالتجزئة على الإنترنت في أوروبا، هو الأسوأ أداء بهبوطه 14 بالمائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لعام 2018، وعزت ذلك إلى صيف طويل حار.