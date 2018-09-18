وقالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المالية "إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل".

وكانت وزارة التجارة الصينية أوضحت في بيان قبل ساعات أنه "من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي، ليس أمام الصين سوى خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّداً بفرض رسوم إضافية على واردات أخرى قيمتها 267 مليار دولار، إذا ما ردّت بكين على هذه الحزمة الجديدة من الرسوم.

وأورد ترامب في بيان وزّعه البيت الأبيض إن "الرسوم الجمركية تدخل حيّز التنفيذ في 24 سبتمبر وتبلغ 10 بالمئة لغاية نهاية العام. واعتباراً من الأول من يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة.

ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس الأميركي "إذا اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية".

وفرضت واشنطن منذ بداية يوليو رسوما على منتجات صينية تورد للولايات المتحدة قيمتها 50 مليار دولار سنويا. وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على منتجات الصلب و10 في المئة على منتجات الألمنيوم الصينية.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريبا.