وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة ستحتفظ بالمبلغ في صندوق ضمان، لحين النظر في طعن على حكم ضريبي أصدره الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

وفي أغسطس 2016، حكمت المفوضية الأوروبية بأن أبل تلقت "حوافز ضريبية غير عادلة".

وتطعن الشركة الأميركية ودبلن على القرار الأصلي، قائلتين إن المعاملة الضريبية للشركة المصنعة للهاتف "أيفون" تتماشى مع قوانين أيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن القضية حصلت على وضع الأولوية، وأنها تمضي قدما عبر شتى الإجراءات لكي تنظر فيها ثاني أعلى محكمة أوروبية.

وأضافت أنه "من المرجح أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل تسويته أمام المحاكم الأوروبية".