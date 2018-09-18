وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، منخفضة عن سعر إغلاق أمس البالغ 6.3150 ليرة.

ومحت الخسائر، التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري، المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة "حريت" بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 بالمئة في "إيش بنك."

ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.