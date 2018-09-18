وأشار التقرير الحديث إلى أن الآلات والروبوتات والخوارزميات في مكان العمل، ستنشئ نحو 130 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.



في المقابل، يتوقع التقرير أن "الأتمتة" في مكان العمل ستؤدي إلى فقدان نحو 75 مليون وظيفة.



كما شدد التقرير على ضرورة استعداد الشركات الكبرى للمرحلة المقبلة، "من خلال تزويد العمال بمزيد من المهارات الضرورية" عبر التدريب المستمر، ولفت إلى أن الوظائف التقليدية بدوام كامل وعقود طويلة ستبدأ بالتراجع.



ويضيف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الآلات ستقوم بـ 42 في المائة من الوظائف بحلول عام 2022، كما تفيد بعض التقديرات بأن سوق الأتمتة العالمي سيصل إلى تريليون ومائتي مليار دولار بحلول عام 2025.



ويعد الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو صناعة الروبوتات والأتمتة، حيث يتوقع الخبراء أن يتجاوز حجم سوقه المائة مليار دولار بحلول الأعوام القليلة المقبلة.