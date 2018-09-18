وأضافت لاغارد في كلمة ألقتها مؤخرا بالعاصمة البريطانية، أن الشركات التي "لا تولي أهمية للوازع الأخلاقي"، بوسعها أن تحرز الأرباح والمكاسب من خلال تعزيز موقع النساء في مناصب كبرى مثل عضوية مجالس الإدارة.

وحثت المسؤولة المالية الدولية الشركات على توظيف المزيد من النساء في مناصب كبرى مثل الرئاسة التنفيذية، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأوضحت أن تعيين نساء في مناصب كبرى من شأنه أن يخلق دينامية في الشركات، كما أنه قد يساعدها على الارتقاء بمستقبلها على المدى البعيد، لاسيما أن ثمة مواهب كثيرة يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل.

وكشفت لاغارد أن نحو 90 في المائة من دول العالم تفرض إجراءات أو قيودا تحد النشاط الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن "الحقيقة التي تبعث على الحزن هي أن الفتيات والنساء في كافة مناطق العالم ما زلن يتعرضن بصورة يومية إلى أمور مثل التمييز والتحرش والعنف في أحيان كثيرة".

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن خفض فوارق الجنسين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بـ 10 في المائة من شأنه أن ينعش اقتصاد المنطقة ويزيد نسبة نموه بواقع اثنين في المائة على مدى خمس سنوات.

ويعد تقليص الفوارق بين الجنسين من بين المعايير التي تعتمدها منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.