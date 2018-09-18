وقال ترامب في بيان وزّعه البيت الأبيض إن "الرسوم الجمركية تدخل حيّز التنفيذ في 24 سبتمبر وتبلغ 10 بالمئة لغاية نهاية العام. اعتباراً من الأول من يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة.



ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس الأميركي "إذا اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية".

وفرضت واشنطن منذ بداية يوليو رسوما على منتجات صينية تورد للولايات المتحدة قيمتها 50 مليار دولار سنويا. وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على منتجات الصلب و10 في المئة على منتجات الألمنيوم الصينية.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريبا.

وكانت واشنطن وبكين أبدتا الأسبوع الماضي استعدادهما لاستئناف الحوار، تجنّبًا لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثّر سلبًا على الشركات الأميركية في الصين.