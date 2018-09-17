ويعاني العديد من شركات الغزل والنسيج الحكومية من تكبد خسائر بسبب عدم تطوير المعدات وتشهد احتجاجات عمالية من وقت لآخر.

وأوضح الوزير هشام توفيق خلال مؤتمر بالقاهرة أن بيع أراضي محالج القطن سيكون "بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري".

وتعكف مصر على النهوض بالشركات المملوكة للدولة، والتي تتكبد خسائر من خلال إعادة هيكلتها أو دمجها مع بيع الأصول غير المستغلة.

وقال توفيق إن مصر ستعمل على دمج بعض شركات الأدوية في إطار خطة الدولة لاستهداف الأسواق الخارجية.

وأضاف: "نحتاج إلى 750 مليون جنيه لتطوير قطاع الأدوية... سندمج بعض الشركات".

وتعاني الكثير من شركات قطاع الأعمال في مصر من العمالة الزائدة وضعف الإنتاج. وتملك الحكومة نحو 214 شركة في شتى المجالات الاقتصادية.

وقال توفيق إن شركة الحديد والصلب المصرية "تملك خردة بقيمة 4 إلى 5 مليارات جنيه سيتم بيعها وتوجيه الحصيلة لتطوير الشركة".