وجاء هذا الانخفاض بشكل مفاجئ بعد أيام حافظت فيها العملة التركية على استقرارها.

وذكر المصدر أن الليرة تراجعت مقارنة مع الدولار، حيث تم تداول العملة الأميركية بـ 6.2962 ليرة، في حدود الساعة العاشرة من صباح الاثنين، مشيرا إلى أن التداول كان ضعيفا اليوم في إسطنبول.

وتابع أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة انخفض هو الآخر بنسبة 0.4 في المئة.

وكانت الليرة ارتفعت بحوالي 4 في المئة مقابل الدولار، خلال تداولات الأسبوع السابق، ورغم ذلك فإنها ما تزال متراجعة.

وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها هذا العام، بفعل المخاوف بشأن قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، فضلا عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.