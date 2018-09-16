وفي تغريدة على "تويتر" بعد ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، قال الشيخ محمد: "اعتمدنا نظاما يسمح للإخوة الوافدين بالإقامة طويلة الأمد بعد التقاعد..".

وفي قرار آخر، أقر المجلس "تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة"، حسب ما أضاف الشيخ محمد بن راشد.

كما أقرر مجلس الوزراء "نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية".

وأقر المجلس أيضا "معايير وطنية موحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة"، وفق الشيخ محمد بن راشد، الذي أكد أن "تطوير حكومتنا مستمر، وتعزيز مسيرة اقتصادنا لا يتوقف، ورفع تنافسية بلادنا رحلة ليس لها خط نهاية".