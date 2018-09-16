وقال أزهري في تصريحات صحفية، عقب أداء الحكومة الجديدة القسم أمس مساء بالقصر الجمهوري، إن وزارته استطاعت رفع إنتاج النفط من 72 ألف برميل إلى 78 ألف برميل في اليوم، وذلك من خلال ترتيب الأولويات.



وأكد الوزير أن إنتاج السودان من النفط لن يتراجع، ولكنه ربط زيادة الإنتاج بعودة المستثمرين للعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركات صينية وهندية وماليزية كانت تعمل في مجال النفط في البلاد إلى العودة لمواصلة الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مبينًا أن عودة هؤلاء المستثمرين ستمثل نقطة انطلاقة جديدة.



وبشأن أزمة المشتقات البترولية، قطع الوزير عهدا بأنها لن تعود، مبينا أن البلاد تنتج الآن 60 بالمائة من المشتقات، وأن المصفاة تعمل بكامل طاقتها التصميمة، فيما يتم استيراد 40 في المئة من المشتقات البترولية من الخارج.