يشمل الاستدعاء شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات تحمل العلامات شيفروليه و"جي.إم.سي" وكاديلاك طرز 2015 منها نحو 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن توم ولكنسون، المتحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة تلقت تقارير عن 30 حادث اصطدام وإصابتين، لكن لا توجد حالات وفيات مرتبطة بالاستدعاء.

وقد تسبب المشكلة صعوبة في توجيه السيارة وبصفة خاصة على السرعات المنخفضة، مما يزيد من مخاطر الاصطدام، بحسب إدارة سلامة المرور على الطرق السريعة وهي الجهة التنظيمية المختصة بسلامة السيارات في الولايات المتحدة.