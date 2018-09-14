وكشفت الوكالة الدولية في تقرير سوق النفط الشهري والصادر الخميس، أن معروض النفط العالمي وصل إلى 100 مليون برميل يومياً خلال شهر أغسطس وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وأرجعت الوكالة نمو المعروض إلى نمو إنتاج أوبك لأعلى مستوياته في 9 أشهر ببلوغه 32 مليونا و 630 ألف برميل يوميا بعد تعويض كل من السعودية والعراق وليبيا.

وتراجع الإنتاج لدى بعض الدول كإيران التي تراجع إنتاجها خلال أغسطس بنحو 150 ألف برميل يوميا مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو 2016.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط من دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا في 2018 و 1.5 مليون برميل يوميا في 2019.

من جهتها، حذرت الوكالة من أن تقلبات الأسواق الناشئة بسبب النزاعات التجارية وضعف العملات، ستشكل خطرًا على توقعات الطلب لعام 2019.