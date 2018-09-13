ودعم قطاع البنوك أداء مؤشر السوق، بعد أن حقق مكاسب بنحو 2.1 بالمئة مستفيدا من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول بنحو 2.1 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري بنحو 2.9بالمئة فيما قلص قطاع الاتصالات من المكاسب بعد تراجعه بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع

أما سوق دبي المالي فقد أنهى تداولات الأسبوع على تراجعات بنحو ستة أعشار النقطة المئوية ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع.

وتأثر أداء السوق بتراجع قطاع العقارات بنحو 1.8 بالمئة خلال الأسبوع والذي هبط متأثرا بهبوط سهم دريك آند سكل بنسبة 8.9 بالمئة وتراجع سهم إعمار بنحو 1 بالمئة

وخفف قطاع البنوك من التراجعات بعد تحقيقه لمكاسب بنحو 0.4 بالمئة، وذلك بعد ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنحو 1 بالمئة.

وفي السوق السعودي، تراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع بنحو 1.3بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2018، متأثرا بضغوط من قطاع البنوك الذي هبط بنحو 1.4 بالمئة، والمواد الأساسية الذي هبط بنحو 1.3 بالمئة، فيما حققت كل من قطاعات الإعلام والاتصالات والتأمين والأدوية مكاسب خلال الأسبوع.

أما في بورصة الكويت، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.8 بالمئة خلال تداولات الأسبوع بعد تحقيقه لمكاسب في 3 من أصل 4 جلسات، فيما سجل كل من مؤشري السوق الرئيسي والعام تراجعات بنحو 2.2 بالمئة و 0.2 بالمئة على التوالي.

وعلى مستوى القطاعات، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات المرتفعة بعد تحقيقه لمكاسب بنحو 1.7 بالمئة تلاه الاتصالات بـ 1.1 بالمئة، والبنوك بنحو 0.6 بالمئة.

أما قطاع العقارات فقد جاء في مقدمة القطاعات المتراجعة بعد هبوطه بنحو 8.1 بالمئة خلال الأسبوع تلاه النفط والغاز بنحو 2.6 بالمئة.