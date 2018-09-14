وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.88 دولار للبرميل منخفضة 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة بالمقارنة مع التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.36 دولار للبرميل.

وترجع الانخفاضات إلى مخاوف بشأن تباطؤ محتمل في نمو الطلب على الوقود بسبب نزاعات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك اضطرابات الأسواق الناشئة.

وأظهر مسح أن الشركات الأمريكية في الصين متضررة من الرسوم الجمركية التي يجري فرضها في الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، مما دفع جماعات ضغط أمريكية تجارية أجرت استطلاع الرأي إلى حث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة النظر في نهجها.

ودعت إدارة ترامب المسؤولين الصينين لاستئناف المحادثات التجارية في الوقت الذي تتأهب فيه واشنطن لتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بفروض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ويوم الأربعاء، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2019 مشيرة إلى مخاطر اقتصادية.

وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيرتفع بمقدار 1.41 مليون برميل يوميا بما يقل 200 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع الشهر الماضي، وبما يمثل ثاني خفض على التوالي في التوقعات.