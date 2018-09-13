وأبقت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا، على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي و1.5 مليون برميل يوميا في عام 2019 دون تغيير عن توقعاتها السابقة.



وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "النطاق السعري 70-80 دولارا للبرميل الذي يتحرك فيه خام برنت منذ أبريل ربما يخضع للاختبار".

وذكرت الوكالة أن فرض العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني أدى إلى خفض المعروض لأدنى مستوى خلال عامين لكن تراجع الإنتاج في فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية ممتدة إلى جانب انقطاعات مفاجئة في مناطق أخرى سيبقي على التوازن بين العرض والطلب.

وقالت الوكالة إن الطلب العالمي سيرتفع إلى 100.3 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 99.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.

وأضافت "مع اقتراب عام 2019 هناك مخاطر محتملة تهدد توقعاتنا تكمن في بعض الاقتصادات الناشئة الرئيسية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى انخفاضات العملة مقابل الدولار الأميركي مما يزيد تكلفة الطاقة المستوردة. إضافة إلى ذلك هناك مخاطر على النمو من تصاعد النزاعات التجارية".