وقال البنك في بيان رسمي إن خطوة بروكسل، التي نشرت في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبية، أكدت إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك في عهد النظام السابق.

وتنص العقوبات الأوروبية على "حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي".

واعتبر البنك المركزي العراقي أن هذا التطور جاء، إثر إحرازه تقدما كبيرا في تحسين إدائه وتطبيق الأنظمة والمعايير الدولية في المجال المصرفي.

وأضاف: "بموجب هذه التعديلات الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية أن تتعامل مع البنك المركزية العراقي، وفق التعليمات الجديدة، لكونه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل لدى المؤسسات الدولية الأوربية".