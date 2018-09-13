وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن أميركا "يرجح أن تكون قد تفوقت" على روسيا في يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب بعد أن تجاوزت السعودية في وقت سابق من العام.

الإدارة أضافت أن تلك المعلومات لا تزال قائمة على تقديرات أولية.

إذا ثبتت صحة تلك التقديرات، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تتصدر فيها الولايات المتحدة قائمة منتجي النفط في العالم.

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط في السنوات الأخيرة بفضل تقنيات منها التكسير الهيدروليكي- عملية تستخدم فيها مواد كيميائية ورمال ومياه مع ضغط عالي لخلق تصدعات في التكوينات الصخرية المدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يؤدي إلى إطلاق المزيد من النفط والغاز الطبيعي.

يرجع الفضل للتكسير الهيدروليكي في طفرة الحفر التي يشهدها الحوض البرمي أسفل تكساس ونيو مكسيكو.