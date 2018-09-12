وبحلول الساعة 0923 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 23 سنتا عند 78.83 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامست ذروتها للجلسة عند 79.66 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو عندما اخترق السعر 80 دولارا.

وزادت عقود الخام الأميريكي 35 سنتا إلى 69.60 دولار للبرميل.

وقال مدير أبحاث سوق النفط والغاز في إتش.إس.بي.سي، غوردون غراي: "نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية".

وأضاف: "في حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. حقيقة أن هناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين، والمستويات المتدنية من الطاقة الفائضة المتبقية تجعل المنظومة العالمية منكشفة انكشافا كبيرا على أي تعطيلات كبيرة أخرى."

وكان معهد البترول الأميركي قال، الثلاثاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السابع من سبتمبر إلى 395.9 مليون برميل، في حين خفضت إدار ة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام في 2019.