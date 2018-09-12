وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.69دولار، أو ما يعادل 2.2 بالمئة، في التسوية إلى 79.06 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.25 دولار للبرميل بارتفاع قدره 1.71 دولار، أو ما يعادل 2.5بالمئة.

وتضغط واشنطن على الدول الأخرى لوقف واردات النفط من إيران، ويبدي حلفاء مقربون مثل كوريا الجنوبية واليابان بل والهند أيضا علامات على الاستجابة لتلك الضغوط.

ولكن حرصا على عدم ارتفاع أسعار النفط، التقى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع نظيره السعودي خالد الفالح الاثنين في واشنطن، في الوقت الذي تشجع فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبرى الدول المنتجة للنفط على الحفاظ على إنتاجها مرتفعا قبل فرض العقوبات الجديدة. وسيلتقي بيري مع وزير الطاقة الروسي ألكسندرنوفاك الخميس في موسكو.

وقال نوفاك الثلاثاء إن أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة قد يوقعون اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد في بداية ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء. ولم يخض الوزير الروسي في تفاصيل.