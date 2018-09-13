وأوضحت الشركة أنها حصلت على تصريح بشراء أسهم في شركة دانة غاز باعتبارها جهة داخلية، لتستعيد بذلك ما كانت تمتلكه من حصة تزيد عن 20 بالمئة في دانة غاز عند تأسَس الشركة بصفة نفط الهلال المساهم المؤسَس الأكبر فيها، وذلك إثر التخفيض الذي نتج عن تحول حصص الصكوك القابلة للتحويل.

وتملك نفط الهلال حاليا 19.04 بالمئة من رأسمال دانة غاز.

وكانت دانة غاز قد حولت جزءاً كبيراً من الصكوك الصادرة عنها إلى أسهم زيادة رأسمال في سنوات سابقة، حيث ارتفع رأسمالها من ستة مليارات سهم عند التأسيس في 2005 إلى نحو 6.98 مليار سهم حاليا.