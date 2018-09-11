وبحلول الساعة 6:37 صباحا بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.70 دولار للبرميل، بزيادة 65 سنتا أو 0.2 بالمئة عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.75 دولار للبرميل.

وتضغط واشنطن على الدول الأخرى لوقف واردات النفط من إيران، ويبدي حلفاء مقربون مثل كوريا الجنوبية واليابان بل والهند أيضا علامات على الاستجابة لتلك الضغوط.

وتشجع فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كبرى الدول المنتجة للنفط على الحفاظ على إنتاجها مرتفعا قبل فرض العقوبات الجديدة.

وسيلتقي وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، في موسكو.

وقال نوفاك إن أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين المتحالفين مع المنظمة قد يوقعون اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد في بداية ديسمبر، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء، ولكن يخض الوزير الروسي لم يخض في التفاصيل.