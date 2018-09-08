وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات نقلتها الصحف المصرية، الجمعة، إن كتاب مصر "التحدي والإنجاز" تضمن بيانا تفصيليا للمشروعات التي نفذت خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، التي يبلغ عددها 7777 مشروعا بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه.

وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ نحو 3392 مشروعا بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضا تنفيذ 4131 مشروعا بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات، التي تضخ في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها (15300 مشروع) نحو 3.45 تريليون جنيه.

وأوضح مدبولي أن "السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الدولة في نوفمبر 2016 برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية".

وأكد أن جهود البرنامج بدأت تؤتى ثمارها مع مطلع عام 2018 حيث انعكس ذلك إيجابيا على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من 4.4 بالمئة عام 2014 إلى 5.3 بالمئة، وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9 بالمئة، وكذا معدل البطالة من 13.2 بالمئة إلى 9.6 بالمئة.

كما أشار إلى ارتفاع حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30 بالمئة، والسلع غير البترولية بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وتنامى الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7.2 مليار دولار، وارتفع صافى التحويلات الجارية بنسبة 29.5 بالمئة.