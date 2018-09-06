وتصنف الهيئات المختصة الاقتصاد الهندي باعتباره السابع عالميا من حيث الحجم، وهو ما يدفع للقلق الشديد بشأن ما جرى للعملة الهندية خلال الآونة الأخيرة.

وتهاوت الروبية، الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي، رغم محاولات حكومية لوقف ذلك النزيف.

فقد بلغ سعر الروبية 71.80 للدولار الواحد وهو رقم غير مسبوق.

وأفادت تقارير نشرتها وكالة "رويترز" بأن بنك الاحتياطي الهندي مارس بعض التدخلات في سوق الصرف الأجنبي، بهدف كبح الخسائر التي بلغت مستويات لم تحدث من قبل.

وخسرت الروبية بالفعل أكثر من 10% من قيمتها هذا العام مقابل العملاق الأميركي، إلا أن موقع "بيزنس إنسايدر" نقل عن محللين في مجموعات أسترالية ونيوزيلندية صرفية أن الروبية من المرجح أن تواجه المزيد من الضغط السلبية خلال الأشهر المقبلة.

وتتزايد المخاوف بشأن أصول الأسواق الناشئة في الفترة الراهنة، في ظل تنامي قوة الدولار الأميركي الذي يكتسب دعماً من التوترات التجارية و تشديد السياسة النقدية.

ولحق هبوط الروبية بتدهور أكبر بعملتي تركيا والأرجنتين خلال الأسابيع الأخيرة.

قط هبطت الليرة بنحو 43 بالمئة مقابل الدولار في العام الحالي وفق "رويترز"، أما بيزو الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، فخسر أكثر من 45.3 في المئة من قيمته مقابل العملة الأمريكية منذ بداية 2018 وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من البنك المركزي بما ذلك بيع احتياطيات بقيمة أكثر من نصف مليار دولار هذا الأسبوع.

والأربعاء صعد الدولار على نطاق واسع مع تنامي المخاوف من أن يصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب التجارية مع بكين قريبا عن طريق فرض رسوم على المزيد من الواردات الصينية.

وقد يفرض ترامب رسوما جمركية على سلع صينية جديدة قيمتها 200مليار دولار بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الآراء العامة بشأن الرسوم الجديدة الخميس، لكن لم يتضح بعد متى قد يحدث ذلك.

وتلقى الدولار المزيد من الدعم من مؤشرات أميركية قوية تعزز المبررات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

ومنذ الثلاثاء، زاد الدولار أكثر من اثنين بالمئة مقابل الراند الجنوب أفريقي والبيزو الأرجنتيني وأكثر من واحد بالمئة مقابل البيزو المكسيكي والكولومبي.

وزاد الدولار في 2018 مقابل جميع العملات الرئيسية ما عدا البيزو المكسيكي والين الياباني.