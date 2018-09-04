وتخطت القيمة السوقية لشركة أمازون حاجز التريليون دولار لتلحق بشركة أبل، ما يعكس التحويل المباشر للمتاجر عبر الإنترنت من بائع غير ربحي إلى قوة تجارية كبيرة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، ارتفعت أسهم شركة أمازون بنسبة 1.9 بالمئة في تعاملات منتصف النهار، لتتجاوز المستوى 2.050.27 دولار اللازم لدفع قيمة الشركة فوق تريليون دولار.

وارتفع السهم بنسبة 75 بالمئة في عام 2018، وأضاف أكثر من 435 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

وقبل أيام قليلة أصبحت "أبل" أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، عقب إعلانها تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري.

وعزا محللون هذا الارتفاع إلى إقبال أكبر على شراء منتجات "أبل" باهظة الثمن، رغم أنها لا تحتل صدارة السوق من حيث أعداد الأجهزة المباعة.

وأطلقت "أبل" أول منتجاتها عام 1976، قبل إدراجها على البوصة عام 1980، ومنذ هذا العام تضاعفت قيمتها عشرات المرات حتى بلغت حاجز التريليون غير المسبوق.

وحسب صحيفة "التليغراف"، فإن شركتي "ألفابت" و"مايكروسوف" ليستا بعيدتين عن حاجز التريليون دولار، حيث ترى الصحيفة البريطانية أن وصول القيمة السوقية لكل منهما إلى هذا الرقم مسألة وقت فقط.

وتصل قيمة "ألفابت" السوقية إلى 845 مليار دولار، مقابل 815 مليار دولار لـ"مايكروسوفت".