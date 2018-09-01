ومع هذا الارتفاع، تصل نسبة الزيادة السنوية في الأسعار إلى 14.99 بالمئة، وفق وكالة "رويترز".

وارتفعت أسعار الجملة في إسطنبول، التي يعيش بها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80 بالمئة على أساس شهري في أغسطس لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 بالمئة.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق رفع أسعار الكهرباء، ابتداء من الأول من سبتمبر الجاري رفع الأسعار 14 بالمئة للاستخدام الصناعي و9 بالمئة للاستخدام المنزلي.

ووصل التضخم في تركيا إلى 15 بالمئة، هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، الأمر دفع بالأسعار إلى الارتفاع وأثقل كاهل المستهلكين.

ويعيش الاقتصاد التركي أزمة خانقة، إثر انهيار العملة المحلية الليرة، التي فقدت 42 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل انهيارا غير مسبوقا في قيمة العملة التركية.