وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 77.42 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأميركي 45 سنتا لتسجل عند التسوية 69.80 دولار للبرميل.



وتنهي عقود برنت الشهر على مكاسب قدرها 4.3 بالمئة في حين صعد الخام الأميركي 1.5 بالمئة.



ويلقى النفط دعما من هبوط حاد في إنتاج فنزويلا وتراجع في الشحنات من إيران قبل سريان عقوبات أميركية على طهران في نوفمبر.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري الجمعة إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة في يونيو بلغ 10.674 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.



وقالت أيضا إن صادرات الخام زادت حوالي 200 ألف برميل في يونيو لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 2.2 مليون برميل يوميا، أو أكثر من ضعفي مستواها قبل عام.