وعدلت إدارة المعلومات في تقرير شهري أيضا تقديراتها للإنتاج لشهر مايو بارتفاع بمقدار 1000 برميل يوميا إلى 10.4 مليون برميل يوميا.

وتعكس المكاسب نموا في الإنتاج في الحقول البرية في تكساس، حيث قفز الإنتاج بمقدار 165 ألف برميل يوميا، أو 3.9 بالمئة، ليصل إلى 4.4 مليون برميل يوميا، وزاد الإنتاج أيضا في الحقول البحرية في خليج المكسيك مع تسجيله قفزة بلغت 10.3 بالمئة، أو 154 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 200 ألف برميل يوميا لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 2.2 مليون برميل يوميا، أو أكثر من ضعفي المستوى، الذي سجلته في يونيو من العام الماضي. وفقا لرويترز.

وزاد الطلب على البنزين في يونيو بمقدار 32 ألف برميل يوميا، أو 0.3 بالمئة، عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 9.8 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض بلغ 0.4 بالمئة في مايو.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 90.8 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 89.9 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو.

وزاد الإنتاج في تكساس، أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بمقدار 1.5 بالمئة في يونيو إلى 23.9 مليار قدم مكعبة يوميا.