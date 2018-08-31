وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1198.84 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بينما نزلت العقود الأميركية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1205 دولارات للأوقية.

وأثناء الجلسة سجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى في ستة أيام عند 1195.95 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد بيانات أظهرت زيادة في انفاق المستهلكين الأميركيين في يوليو. ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويراقب المستثمرون عن كثب تحركات الذهب حول المستوى النفسي المهم 1200 دولار بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في عام ونصف عند 1159.96 دولار أوائل الشهر الحالي.

وقال متعاملون إن صعود الدولار أمام اليوان اليوم جعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين في الصين، أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 14.54 دولار للاوقية بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في ستة أيام عند 14.47 دولار.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 790.49 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 965 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع عشر من يونيو عند 983.75 دولار.

وزاد فارق السعر بين البلاديوم والبلاتين إلى حوالي 170 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى منذ مارس 2001. وقال كوميرس بنك في مذكرة إن هذا يعكس نقصا في المعروض العالمي من البلاديوم ووفرة في إمدادات البلاتين.