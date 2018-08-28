وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد إن من أهم المشروعات المزمعة إنشاء مزارع سمكية على مساحة 15 ألفا و590 فدانا بمنطقة قناة السويس، فضلا عن إنشاء بحيرة طبيعية، وبناء منطقة الصناعية بمدينة بورسعيد، ونحو 10 طرق بإجمالي 1339 كيلومتر.

وأشارت السعيد، في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إلى أن المشروعات تشمل أيضا إنشاء عدد من الوحدات السكنية بالإضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية، يصل عددها إلى 15، تم تنفيذ تسعة مستشفيات منهم.

وتسعى مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، وخاصة شمالها الذي يشهد مواجهات أمنية من آن لآخر بين قوات الجيش والشرطة من جانب، وجماعات متشددة من جانب آخر.