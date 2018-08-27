وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 19 سنتا عن سعر الإغلاق السابق، وفق "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، إلى 68.42 دولار للبرميل.

وقال التجار، إن نشاط التداول كان محدودا بسبب عطلة عامة في بريطانيا.

ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر المقبل، الأمر الذي يعزز توقعات انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار بالتالي.

وصدرت إيران العضو في "أوبك" نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام منذ بداية العام.

ويتوقع معظم المحللين أن تنخفض الصادرات عن هذا المستوى بما لا يقل عن مليون برميل يوميا فور بدء سريان العقوبات.