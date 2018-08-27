لكن ليس هناك بدائل كثيرة للسوق الأميركي كمستورد للسلع والتكنولوجيا الصينية، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وتبحث شركة "رين جيدينغ"، المتخصصة في صناعة القفازات الجراحية المعقمة، عن أسواق جديدة، لكن الشركة، وهي شريك في شركة "هونغيشانغين" للعلوم الطبية والتكنولوجيا المحدودة ومقرها في مدينة زيبو شرقي البلاد، تقول إنه لا توجد جهة بإمكانها استيعاب 60 بالمئة من المبيعات التي كانت لزبائن أميركيين العام الماضي.

وألغت الصين مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة، تاركة مصنعي الأغذية وشركات الأعلاف يتدافعون لسد هذه الفجوة.

ورفعت الدولتان التعريفات الجمركية على 50 مليار دولار من سلع كل منهما في نزاع حول سياسة بكين التكنولوجية.

ويستعد ترامب لفرض عقوبات على 200 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية.