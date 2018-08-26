وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، في بيان إن الهدف من التمويل" خدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، وربط أقصى غرب القاهرة بأقصى شرقها"، وفق "رويترز".

وذكر مسؤول في الوزارة طالبا عدم الكشف عن اسمه "ما تم توقيعه اليوم اتفاق تمويل ميسر، جزء منه قرض والجزء الأكبر منحة".

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.