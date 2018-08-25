وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إن عدد السفن العابرة من الشمال بلغ 33 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، بينما عبرت 16 سفينة من الجنوب بحمولة 1.3 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "كوسكو شيبنغ تاورس" التي ترفع علم هونغ كونغ، في رحلتها القادمة من هولندا المتجهة إلى الصين، بحمولة 212 ألف طن.

بينما جاءت سفينة الحاويات الضخمة "سي إم إيه - سي جي إم ماركو بولو" على رأس قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من سنغافورة المتجهة إلى الجزائر، بحمولة 179 ألف طن.

بينما عبرت قناة السويس 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 8 سفن ضخمة أخرى من الشريحة الأقل التي تصل حمولاتها إلى 150 ألف طن لكل منها.

أحدث سفينة

كما شهدت القناة، السبت، عبور سفينة الركاب الضخمة "فايكنغ أوريون" في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الشمال، في رحلتها القادمة من ميناء بيريوس باليونان باتجاه الشرق الأقصى.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة قناة السويس، ستمر السفينة على عدد من الموانئ المصرية، في إطار جهود تشجيع السياحة، ثم تستكمل رحلتها إلى العقبة وصلالة ومناطق جنوب شرق آسيا ونيوزيلندا وأستراليا وألاسكا.

وتتبع السفينة الخط الملاحي النرويجي "فايكنغ"، وتعد الخامسة ضمن فئتها الجديدة التي تضم 10 سفن شقيقة من نفس الفئة.

ويبلغ طول السفينة 227 مترا وعرضها 28 مترا، بينما تبلغ حمولتها الكلية 47842 طن، وتحمل على متنها 930 راكبا، ويضم طاقمها 462 فردا.