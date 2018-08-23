وفي الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل، منخفضة 24 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق، وفق "رويترز".

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض 6 سنتات عن أحدث تسوية لها، مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وتراجعت الأسواق العالمية، في ظل احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي قد يكبح النمو الاقتصادي.

وصعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية الضروس اليوم بتطبيق واشنطن رسوما عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار د ولار لكل منهما، وهو ما ردت عليه بكين بالمثل سريعا.

وتعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن فرض رسوم على قائمة واردات صينية مقترحة قيمتها 200 مليار دولار إضافية.

وفي أسواق النفط الأميركية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعما أقوى لغرب تكساس الوسيط، مقارنة مع برنت.