وزادت عقود خام برنت 2.15 دولار بما يعادل 3 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 74.78 دولار للبرميل. وبلغ خام القياس العالمي 75 دولارا، خلال الجلسة، وهو أعلى سعر له منذ 31 يوليو.

وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار إلى67.86 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 3.1 بالمئة. وفقا لرويترز.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يوميا عن مستوى الأسبوع السابق القياسي المرتفع البالغ 17.9 مليون برميل يوميا. واستقرت معدلات تشغيل المصافي عند مستوى الأسبوع الماضي البالغ 98.1 بالمئة من الطاقة الإجمالية وهو أعلى معدل منذ 1999.