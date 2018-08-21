وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1194.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 1196.27 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياته منذ 14 أغسطس، وفق "رويترز".

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1200.60دولار للأوقية.

وانخفض الدولار أمام عملات رئيسية ومقابل الين الثلاثاء، بعدما انتقد ترامب في مقابلة صحفية رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول لرفعه أسعار الفائدة.

وفي أحدث المعاملات، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.30 بالمئة إلى 95.608.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن، الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة، إلى 14.79 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 799.90 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 913.50 دولار للأوقية.