وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم سبتمبر، 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 66.70 دولار للبرميل. وينتهي تداول العقد اليوم، وفق "رويترز".

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 5 سنتات، إلى 72.26 دولار للبرميل.

ويقول متعاملون إن الأسواق الأميركية تلقت الدعم من توقعات بشح في أسواق الوقود في الأشهر المقبلة.

وبلغت مخزونات المنتجات النفطية المكررة بالولايات المتحدة مثل الديزل وزيت التدفئة أدنى مستوى لها في مثل هذا الوقت من العام خلال أربع سنوات. يأتي ذلك قبيل فترة ذروة الطلب على تلك الأنواع من الوقود.

وخارج الولايات المتحدة، تركز الأسواق على العقوبات الأميركية على إيران التي ستستهدف قطاع النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر.

وعرضت واشنطن الاثنين 11 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في الفترة بين الأول من أكتوبر إلى 30 نوفمبر .

وقد يبدد النفط المُفرج عنه أثر بعض الانخفاضات المتوقعة في الإمدادات نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.

ونتيجة للعقوبات، يتوقع بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم إيران، من32.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2018 إلى 31.7 مليون برميل يوميا في 2019.