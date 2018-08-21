وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز أنه يعتقد أن البنك الفيدرالي يجب أن يكون أكثر استيعابا.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله "لست سعيدا للغاية برفعه أسعار الفائدة. لا لست سعيدا"، وذلك في إشارة لباول الذي عينه العام الماضي خلفا لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين.

وكان ترامب قد انتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي، عندما كان مرشحا للرئاسة في عام 2016. وقال إن دولا أخرى استفادت من تحركات بنوكها المركزية، خلال مباحثات تجارية قاسية، لكن الولايات المتحدة لا تتلقى دعما من مجلس الاحتياطي.

وأردف قائلا "نتفاوض بقوة مع دول أخرى وسننتصر. لكن خلال هذه الفترة من الوقت يجب أن أحصل على بعض المساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. الدول الأخرى يجري احتواؤها".

يذكر أن البنك المركزي الأميركي كان قد رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يؤمن باستقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال ترامب "أؤمن بأن يفعل مجلس الاحتياطي الاتحادي ما هو جيد للبلاد".

وتولى باول المنصب في وقت سابق من هذا العام. وقال عنه ترامب "هل أنا سعيد باختياري؟ سأخبركم خلال سبع سنوات".