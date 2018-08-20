ومن المقرر أن تُعقد المحادثات المتوقعة بين مسؤولين صينين وأميركيين في واشنطن في الأيام القليلة القادمة وفقا لتقارير إعلامية.

ويقول محللون إن مسؤولين أقل مستوى هم من سيحضرون الاجتماع، لكن الآمال مرتفعة بأن تتمخض المحادثات عن انفراج في النزاع التجاري المستمر منذ أشهر.

وتلقى الدولار الدعم من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بالإضافة إلى انخفاض الليرة التركية، وهو ما أدى إلى انخفاض عملات الأسواق الناشئة.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1421 دولار، لكنه يظل فوق أدنى مستوى في عام 2018 والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.3010 دولار.

وتراجع اليورو لأدنى مستوى في 13 شهرا مطلع الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من أن تضر أزمة تركيا ببنوك أوروبية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلعة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.248. ويتأهب المتعاملون لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وأنهت الليرة التركية يوم الجمعة موجة تعاف استمرت ثلاثة أيام، لتتراجع ما يزيد على خمسة بالمئة مقابل الدولار بفعل مخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا مالم تسلم تركيا القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون. واليوم انخفضت الليرة 1.5 بالمئة.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.8408 مقابل الدولار بعد أن ارتفع نحو 0.4 بالمئة يوم الجمعة، حين ابتعد عن أدنى مستوى في 19 شهرا البالغ 6.9858 يوان للدولار الذي لامسه الأربعاء.

وزاد الدولار مقابل الين 0.1 بالمئة إلى 110.63 ين للدولار بعدما تراجع 0.35 بالمئة الجمعة.