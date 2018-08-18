ويأتي الإعلان عن ضبط الكمية المهربة من العملات الأجنبية، في وقت يعاني فيه السودان نقصا في العملات الأجنبية.

وأوضح مدير إدارة المطار أبو عبيدة محمد، أن معلومات توفرت عن تهريب عملة، عبر إحدى رحلات شركات الطيران المعروفة، وتم تحديد ومراقبة المشتبه فيهم داخل الصالات حتى الصعود إلى الطائرة، إلا أن الحقيبة لم تكن معهم، مما استدعى إنزال جميع الركاب وموظفي الطائرة وإعادة تفتيشهم إلى أن تم ضبط الحقيبة وحجزها مع حائزها واثنين من الموظفين، وفق ما نقلت فرانس برس.

وذكر أبو عبيد أن الحقيبة حوت نحو 500.000 ألف يورو، و136.000 ألف دولار أميركي، و1.230.000 ريال سعودي.

من جانبه، قال نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات جلال الدين الشيخ، إن العملية تأتي متسقة مع الجهود المبذولة نحو مكافحة التهريب والتخريب بكافة أساليبه وأشكاله، مشيدا بالفريق الذي نفذ العملية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والأموال التي تم مصادرتها.