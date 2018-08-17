وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة، ليبقى قريبا من أدنى مستوى له في 6 أسابيع الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق ما نقلت رويترز.

وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 بالمئة، وهو أسوأ أداء في سبعة أسابيع مع تضرّر السوق من أزمة العملة في تركيا التي أثارت موجة مبيعات في أرجاء الأسواق الناشئة.

وبعد تعاف وجيز، هبطت الليرة التركية نحو 5 بالمئة الجمعة، بعد أن رفضت محكمة تركية التماسا من القس الأميركي المحتجز في تركيا، وهو ما يعمّق نزاعا دبلوماسيا بين واشنطن وأنقرة، ويشعل مجددا مخاوف المستثمرين من أزمة واسعة في الأسواق الناشئة.