وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1175.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1181.30 دولار للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الذهب 2.9 بالمئة في ما قد يكون سادس تراجع أسبوعي على التوالي.

وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ يناير 2017 عند 1159.96 دولار للأوقية، الخميس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.64 دولار للأوقية، لكنها اتجهت إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل فبراير.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 780 دولارا للأوقية، لكنه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2015.