وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات إلى 71.40 دولار للبرميل عند الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي سنتا واحدا إلى 65.45 دولار للبرميل.

وبرنت بصدد التراجع 2 بالمئة هذا الأسبوع، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. أما الخام الأميركي ففي طريقه لتكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز 3 بالمئة.

وأظهرت بيانات الأربعاء زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما غذى القلق بشأن توقعات الطلب على الوقود، بالإضافة إلى تعرض الخام لضغوط من موجة بيع واسعة في السلع الأولية الصناعية مثل النحاس والأزمة المالية في تركيا.

وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "المستثمرون لا يزالون حذرين مع بقاء الزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية يوم الأربعاء حاضرة في أذهانهم".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع ومنتجات، وهددتا بفرض رسوم أخرى على صادرات قيمتها مليارات الدولارات، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه هزت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية الأسواق الناشئة، وترددت آثارها عبر أسواق الأسهم والسندات والمواد الخام.

وأظهرت بيانات أميركية، الأربعاء، أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 10.9 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس.

وزادت مخزونات النفط الأميركية 6.8 مليون برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس من العام الماضي.

ويظهر الطلب الآسيوي علامات على التباطؤ مع تضرر اقتصادات بعض أكبر مشتري النفط في العالم من النزاعات التجارية وقوة الدولار.