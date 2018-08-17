وأكد السيسي أثناء افتتاح المشروع أن صعيد مصر "سوف يشهد في الفترة المقبل تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة، بهدف الإسراع بتنمية المنطقة".

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، يضم المجمع 3 مصانع كبرى للإسمنت تنتج 20 بالمئة من الناتج المحلي لمصر من هذه المادة، بما يزيد على 11 مليون طن سنويا.

كما يشمل المجمع الصناعي، الحاصل على شهادة الجودة "أيزو 9001"، معامل كيميائية وفيزيائية خاصة باختبارات مراقبة الجودة.

ويضم أيضا 5 مصانع للرخام ومصنعين للجرانيت على مساحة 200 ألف متر مربع، بإجمالي طاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا.

وبدأ العمل على المشروع في مايو 2016، علما أنه يوفر الآلاف من فرص العمل لأهالي محافظة بني سويف والصعيد.