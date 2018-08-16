وكتب ترامب على تويتر مدللا على قوة الاقتصاد الأميركي "المال يتدفق على دولارنا العزيز بشكل لم يسبق له مثيل."

وبلغ نمو الاقتصاد الأميركي 4.1 في المئة في الفترة من أبريل إلى يونيو، أي ما يقرب من ضعف معدله السابق الذي كان عند 2.2 في المئة في الربع الأول.

ومن المتوقع أن يصل النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 3 في المائة.

وساهم انهيار الليرة في تركيا في دعم قوة الدولار، حيث أعقب ذلك تدفقات مالية كبيرة إلى العملة الأميركية التي اعتبرها المستثمرون ملاذا آمنا، بحسب رويترز.

وفي مقابلة الخميس، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن الدولار القوي يشير إلى الثقة العالمية في الاقتصاد الأميركي.